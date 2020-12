Picerno, sono guariti e negativizzati i due calciatori positivi

I due calciatori del Picerno risultati positivi al Covid-19 lo scorso 12 novembre sono guariti e negativizzati, a seguito dell’ultimo tampone di controllo. La società da tempo ha adottato, onde evitare ogni forma di diffusione del contagio, una serie di controlli periodici attraverso la somministrazione di tamponi e test sierologico a tutti i tesserati. Controlli che continueranno anche per le prossime settimane. I due calciatori torneranno a disposizione del tecnico Ginestra dopo aver completato l'iter per idoneità fisica. Un'ottima notizia per il tecnico melandrino in vista della probabile ripresa del campionato prevista per domenica 13.

Ufficio Stampa Az Picerno