Benevento. Ritorna Dabo e Del Pinto viene reintegrato

Dopo tante cattive notizie arrivate dall'infermeria, finalmente per il Benevento arriva qualche buona nuova: Bryan Dabo è negativo al covid-19 e potrà quindi essere convocato per la trasferta di domenica al "Tardini" contro il Parma. Essendo, tuttavia, stato fermo per circa 10 giorni le possibilità di vederlo con una maglia da titolare non sono molte.

Altra novità in casa giallorossa è il reintegro in "lista" di Lorenzo Del Pinto: il centrocampista, restato fuori a settembre. Visto l'infortunio di Caldirola, che resterà fuori circa due mesi, e la possibilità offerta dal regolamento di poter cambiare una sola volta due elementi dalla lista, il club sannita ha deciso di avvalersi di questa opzione facendo rientrare Del Pinto nel novero degli arruolabili.