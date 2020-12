Foggia, contro il Palermo in campo con la maglia del centenario

In occasione della gara Foggia-Palermo, in programma domenica 6 dicembre, i rossoneri scenderanno in campo con la maglia celebrativa del centenario. A renderlo noto è la stessa società rossonera attraverso un post pubblicato poco fa sulla propria pagina Facebook.

La divisa, realizzata dalla Macron e presentata in occasione dei 100 anni del glorioso club rossonero, raccoglie insieme tutti i segni distintivi della storia dei satanelli.

La maglia speciale farà esordio tra l'altro in occasione dell'ultima gara del 2020 che la compagine di Marchionni disputerà allo stadio "Zaccheria".