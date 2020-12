Juve Stabia: tre calciatori da valutare. Recuperati Troest e Fantacci

La Juve Stabia riposerà in questo turno di campionato. La società ha dato degli aggiornamenti sulla condizione di alcuni calciatori che avevano riscontrato dei problemi fisici.

Questa mattina ultima seduta di allenamento settimanale per il gruppo allenato da mister Pasquale Padalino che, dopo l'incremento dei carichi di lavoro degli ultimi giorni, ha consentito, per domani, un giorno di recupero alla squadra per ripartire con la settimana tipo da lunedì. Da valutare alla ripresa le condizioni di Erasmo Mulè che, a seguito di un contrasto di gioco in occasione della gara contro la Paganese, ha rimediato un trauma distorsivo al piede sinistro. Da valutare anche Alessandro Mastalli che ha rimediato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro evidenziato dopo l'esame strutturale svolto. Problemi muscolari lombari, invece, per Francesco Golfo.

Tornano a disposizione, dalla ripresa degli allenamenti, dopo i riscontri strumentali svolti, Magnus Troest e Tommaso Fantacci che, rispettivamente, sono guariti dai loro problemi muscolari: lesione nella zona adduttoria per il difensore e piccola lesione al bicipite femorale per Fantacci.