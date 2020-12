Lecce-Venezia: le formazioni ufficiali

Giallorossi in campo alle 14.00 al Via del Mare per la 10ª giornata del girone di andata della Serie BKT Lecce - Venezia. Queste le scelte dei due allenatori:

Lecce: Gabriel, Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta, Henderson, Tachtsidis, Paganini, Mancosu (C), Coda, Stepinski.

A disposizione: Bleve, Vigorito, Falco, Rossettini, Monterisi, Dermaku, Listkowski, Pettinari, Bjorkengren, Gallo, Maselli, Majer. Allenatore: E. Corini

Venezia: Lezzerini, Taugourdeau, Mazzocchi, Aramu, Forte, Modolo (C), Felicioli, Fiordilino, Di Mariano, Maleh, Ceccaroni.

A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Cremonesi, Capello, Marino, Johnsen, Rossi, Bocalon, Karlsson, Svoboda, Crnigoj. Allenatore: P. Zanetti