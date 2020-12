Chieri-Gozzano, ancora un rinvio

Laddove non è arrivato il Covid-19, la maggior causa dei rinvii nella massima serie dei Dilettanti in quest'avvio di stagione, in questa settimana è giunta la neve a rendere difficoltosa la disputa di quasi tutte le gare previste per il weekend nel girone A di Serie D, praticamente la totalità di quelle che avrebbero dovuto disputarsi in Piemonte, regione maggiormente colpita dalle precipitazione nevose delle ultime ore.

Tra queste, subisce un nuovo rinvio la gara tra Chieri e Gozzano, che avrebbe visto tornare in campo i cusiani di Antonio Soda dopo oltre un mese dall'ultimo match ufficiale disputato, quello che è valso il successo in extremis sulla Castellanzese grazie alla zampata del giovanissimo Kayode. La gara, valevole per l'ottavo turno di campionato, verrà recuperata mercoledì 9 dicembre (l'orario, ancora sub iudice, dovrebbe essere quello canonico delle 14.30) al pari di Casale-Città di Varese, Fossano-Sestri Levante e Bra-Vado che sarebbero state le altre sfide del weekend per i recuperi programmati, dei quali resta in programma solamente Folgore Caratese-Caronnese.

Sempre mercoledì, in questo caso con slittamento alle 15.30, scenderanno in campo anche Lavagnese-Saluzzo per porre un altro mattoncino sulla definizione di una classifica, quella del girone A, fortemente condizionata da i molti recuperi che ancora dovranno essere programmati in questo complicato avvio di stagione.