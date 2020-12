Puteolana, mercato no stop: altri 5 innesti

L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e agli organi di stampa l'ingaggio di Marzio Celiento, Gennaro Armeno, Antonio Di Paola, Gennaro Esposito e Andrea Autieri.

Cinque colpi di assoluta qualità per mister Grimaldi in vista del match di campionato in programma domani allo stadio Papa di Cardito contro il Team Altamura.

Marzio, classe '89, attaccante, arriva dalla Frattese, ma soprattutto in seguito alla stagione con la Turris in Serie D. Da sottolineare come con i corallini abbia infatti vinto il campionato riportandoli nel Professionismo. Per lui oltre 200 presenze tra Serie D e Serie C, con la possibilità di vestire le maglie di Paganese, Cavese, Pianura tra le altre.

Antonio, classe '92, è un esterno d'attacco che vanta esperienze di spessore vestendo le maglie di Afragolese, Savoia e Gladiator. Tra le tante qualità non possiamo che menzionare la sua velocità ed esplosività che lo rendono uno dei calciatori più amati nelle piazze in cui ha stazionato. Arriva dopo quattro mesi vissuti con la maglia della Fratttese.

Gennaro Armeno, classe '94, puteolano DOC, è un centrocampista che ha all'attivo stagioni sia in cadetteria, oltre che Serie C e Serie D. Da sottolineare come abbia vestito le maglie di Novara e Reggina, oltre che Bisceglie, Ischia e Teramo. Un colpo atteso da tanto dalla tifoseria, che lo ha sempre acclamato.

Gennaro Esposito, classe '84, è un attaccante dal curriculum vasto e di spessore. Per lui l'esordio in Serie B col Napoli nel 2002. Poi esperienze alla Cavese e Giugliano. Durante l'arco della carriera, passa anche alla Turris, Casertana, Gelbison, Pomigliano, Torrecuso, Battipagliese, Brindisi e Taranto. Oltre 50 i gol segnati, mentre in due anni col Savoia mette a referto ben 39 gol. Nella stagione scorsa invece partito col Messina passa al Giugliano in D, con cui ha segnato 5 goal.

Andrea, classe 2001, è un centrocampista che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Diavolo. Un campionato di spessore per lui, giovanissimo, che ha saputo tenere al meglio le redini del centrocampo. Da sottolineare come sia cresciuto nelle giovanili di Genoa e Torino mentre negli ultimi 4 mesi ha vestito la maglia dell'Afragolese in Serie D.

