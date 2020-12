Chance Gozzano, Mastaj è il primo arrivo dicembrino

Napoletano di nascita ma polacco d'origine, Davide Mastaj è l'ultimo arrivo in casa Gozzano, il primo dalla riapertura delle contrattazioni di questo atipico dicembre che ha dato il là al mercato di riparazione quasi senza aver visto le squadre scendere in campo nella prima parte di una frastagliata stagione dominata dai rinvii causati dalla seconda ondata di Covid-19.

In verità Mastaj, classe '98 che ben si esprime da esterno d'attacco partendo prevalentemente da destra, è rimasto a guardare negli ultimi mesi che hanno segnato la fine del suo rapporto pluriennale con il Parma. Entrato nei ranghi dei Ducali nel 2016, Mastaj ha giocato a lungo con le giovanili gialloblu prima di migrare per esperienze in Serie C con le casacche di Trapani prima e Carpi poi, senza riuscire a mettere insieme un numero di presenze apprezzabili per compiere il salto definitivo.

Da qui la rescissione del cordone ombelicale con i parmigiani e alcuni mesi da svincolato prima della chiamata del Gozzano, che offrirà al giocatore la possibilità di mettersi in luce in un campionato da vivere al vertice con i colori rossoblu per provare a conquistare sul campo il nuovo salto tra i professionisti.