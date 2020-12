Palermo, Boscaglia: "Solidarietà a Gentile. Foggia squadra compatta"

Alla vigilia Foggia-Palermo, match valevole per la 14° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia. Queste le sue parole:

"Credo sia ancora presto per parlare di bilancio, però non sono contento della classifica perché credo che non ci appartiene. Abbiamo avuto tanti problemi, il Palermo deve lavorare per stare nei piani alti della classifica e da quando ne abbiamo avuto la possibilità ci stiamo provando. La squadra nell'ultimo periodo, dopo Catanzaro, è quella che io voglio vedere, ma abbiamo bisogno di crescere, anche di mentalità.

Foggia? Contro di loro non voglio rivedere l'atteggiamento passivo che abbiamo avuto dopo il primo gol della gara con la Viterbese. Ne approfitto per esprimere la solidarietà a Gentile da parte del Palermo, me li aspetto più compatti anche per questo motivo.

Assenze? Questa è una squadra che scende in campo sempre per vincere e in campo va sempre chi crediamo possa darci una mano a raggiungere l'obiettivo".