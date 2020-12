Benevento. Inzaghi ne convoca 24 per il Parma: out in sei, c'è Dabo

Mister Inzaghi, allenatore del Benevento, ha convocato 24 calciatori per la gara di domani in casa del Parma. Sono sei gli assenti, Caldirola, Maggio, Viola, Iago Falque e Moncini e lo squalificato Schiattarella mentre rientrano Dabo e Foulon. Ci sarà anche Lorenzo Del Pinto, reintegrato in lista dopo gli infortuni di Caldirola e Maggio. Questo l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Dabo, Basit, Sanogo,Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita.

ATTACCANTI: Di Serio, Caprari, Sau, Lapadula.