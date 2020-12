Foggia-Palermo: i convocati di Marchionni. Out Gentile

Ultimo allenamento della particolare settimana vissuta dai rossoneri, che questa mattina hanno apportato gli ultimi accorgimenti tattici sul manto erboso dello "Zaccheria".

Al termine della seduta, mister Marchionni ed il suo staff hanno diramato l'elenco dei 28 convocati per il match col Palermo: non ci sarà Federico Gentile, di comune accordo tra lo stesso calciatore, società e staff tecnico. Assenti per infortunio Di Stasio, Agostinone (in ripresa), Moreschini e Spadoni. Non convocati Dema e Sarracino. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Mascolo, Vitali;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Pompa, Tomassini;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Di Masi, Ndiaye, Curcio, Raggio Garibaldi, Iannone, Salvi, Garofalo, Morrone, Aramini, Rocca;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea, Balde, Regoli.