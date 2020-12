Per la trasferta di Crotone mister Gattuso deve rinunciare a Osimhen e Malcuit, alle prese con dei problemi fisici. Out anche Hysaj e Rrahmani, guariti dal Covid ma non pronti per giocare. Ha recuperato invece Ruiz.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.