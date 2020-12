Castori si gode la sua Salernitana:"Vittoria ottenuta da vera squadra"

“Quella di oggi era una partita molto difficile, perché il Cittadella è una squadra molto temibile in trasferta e che va sempre in gol. Abbiamo interpretato bene la gara, cercando di limitare gli avversari nel miglior modo possibile. È stata una partita molto tattica, siamo stati bravi a non commettere errori. L’unica occasione concessa è arrivata su una palla inattiva, noi invece siamo stati bravi a concretizzare il calcio d’angolo per sbloccare la partita. Abbiamo fatto una partita da squadra vera”. Queste le parole del tecnico Fabrizio Castori al termine di Salernitana – Cittadella.

Il mister ha quindi concluso: “La squadra sta dimostrando di avere grande forza mentale. Stiamo facendo grandi passi in avanti. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo continuare a crescere. Viviamo alla giornata perché il campionato è lungo, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza in ogni partita. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, cercando di ricavare il massimo dal lavoro che stiamo facendo e senza porci limiti”.