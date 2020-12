Foggia-Palermo: le probabili formazioni

Dopo la vittoria esterna di domenica scorsa sul campo della Viterbese, il Foggia, tra poche ore, ospiterà allo ''Zaccheria'' il Palermo di Boscaglia con l'obiettivo di dare seguito alla striscia di risultati positivi. La missione, però, non è delle più semplici perché di fronte ai ragazzi di Marchionni ci sarà una delle formazioni più ostiche di questo campionato che dopo un inizio altalenante ha trovato la giusta quadra.

Per il match con i siciliani, il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno degli infortunati Di Stasio, Agostinone, Moreschini e Spadoni e del centrocampista Federico Gentile, rimasto fuori dai convocati in accordo con la società e lo staff tecnico in seguito al brutto episodio successo in settimana. Ci sarà invece il ritorno dal 1' di Curcio che, scontata la giornata di squalifica, si candida per una maglia da titolare al fianco di D'Andrea in attacco, di conseguenza scivolerebbe in panchina Dell'Agnello. In mediana Salvi, sostenuto ai lati da Vitale e Rocca, con Kalombo e Di Jenno sulle corsie esterne. In difesa serratissimo ballottaggio tra Del Prete e Anelli (leggermente in vantaggio il primo) con Galeotafiore e Gavazzi a completare il terzetto difensivo davanti a Fumagalli.

Dalla parte opposta diverse assenze anche per Boscaglia, che in particolare dovrà rinunciare agli esperti Santana e Almici. Consueto 4-2-3-1 per i rosanero con Pelagotti tra i pali, davanti a lui la linea difensiva formata da Accardi, Somma, Marcone e Crivello. A centrocampo spazio all'ex Salernitana Odjer in coppia con Palazzi, sulla trequarti invece Silipo, Luperini ed il grande ex Floriano a supporto dell'unico terminale offensivo che sarà Saraniti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea. Allenatore: Marco Marchionni.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marcone, Crivello; Odjer, Palazzi; Silipo, Luperini, Floriano; Saraniti. Allenatore: Roberto Boscaglia.