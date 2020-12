Spezia-Lazio, Immobile e Milinkovic firmano la vittoria a Cesena

La Lazio vince a Cesena contro un ottimo Spezia e si porta momentaneamente al settimo posto a pari punti con Napoli e Roma. I biancocelesti hanno concesso tanto alla compagine di Vincenzo Italiano che, ha confermato dalla sua, uno stato di forma ottimale e una solida identità di gioco. Le individualità hanno fatto la differenza: prima Immobile su assist di Milinkovic Savic e raddoppio capolavoro del serbo su punizione fotocopia di Torino.

Lo Spezia recrimina due pali colpiti nel primo tempo e una grande occasione salvata da una difesa non del tutto impeccabile nel corso dei 90'. Il goal di Nzola nasce da una splendida azione del francese che punta Acerbi, si accentra e fa partire un tiro imprendibile per Reina. Una rete che riaccende le speranze dei bianconeri, ma nel finale i capitolini sono bravi a controllare e portare a casa una vittoria che rappresenta una buona dose di energia in vista della cruciale sfida all'Olimpico contro il Bruges, determinante per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League.

Il protagonista ancora una volta è stato il bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste ha segnato in carriera alla 30esima squadra di Serie A. Il 30enne è in uno stato di forma eccezionale - ottavo goal consecutivo - confermando il goal fondamentale dal dischetto a Dortmund. Immobile sta confermando di aver meritato Scarpa d'oro e titolo di capocannoniere (eguagliando Higuain), grazie alla continuità e alla fame, che contraddistinguono i grandi calciatori. Il tecnico Inzaghi a fine partita ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto perché avevo chiesto voglia e determinazione alla squadra e ce l'abbiamo avuta. Sapevo che avremmo potuto soffrire e così è stato. Abbiamo trovato un avversario che gioca molto bene a calcio però penso che i ragazzi, nonostante le 24 ore per preparare la gara, abbiamo voluto vincerla".