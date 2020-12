Parma-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Tardini"

Alle ore 15, al "Tardini", si affronteranno Parma e Benevento per la 10a giornata di serie A. I ducali sono reduci dalla vittoria sul Genoa a "Marassi" griffata da Gervinho, mentre la Strega arriva in Emilia dopo il pareggio interno contro la Juventus di Andrea Pirlo.

QUI PARMA - Mister Liverani si affida al suo collaudato 4-3-3 con Sepe a difendere la porta. In difesa Busi e Iacoponi saranno gli esterni, viste le assenze di Pezzella e Laurini, entrambe out per infortunio, anche se Gagliolo, inserito a sorpresa tra i convocati, potrebbe insidiare il posto di uno dei due. La coppia di centrali sarà formata da Osorio e Bruno Alves. In mediana, insieme a Kucka e Kurtic, scenderà in campo ancora Hernani stanti le assenze di Grassi, Cyprien e Sohm. Karamoh supporterà in attacco la coppia formata da Cornelius e Gervinho con Inglese e Brunetta pronti a subentrare a gara in corso.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi, come detto anche in conferenza, è in emergenza viste le tantissime assenze. In difesa ci dovrebbe essere Tuia a far coppia con Glik al centro mentre sulle fasce dovrebbero andare Letizia e Barba. Se, però, quest'ultimo dovesse essere schierato come centrale, allora potrebbe essere il ristabilito Foulon a prendere posto sulla sinistra. Per il centrocampo c'è da registrare il rientro di Dabo. I titolari della mediana saranno, quindi, il centrocampista burkinabè, Ionita ed Hetemaj con il riaggregato Del Pinto e Tello pronti a subentrare. A sostenere Lapadula in attacco sicuro del posto il solo Caprari mentre sarà ballottaggio tra Improta ed Insigne.

CLICCA QUI per seguire la diretta testuale con noi.