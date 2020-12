Roma, Fonseca sfida il Sassuolo: ritorna Dzeko dal 1'

Pomeriggio spumeggiante all'Olimpico, dove si sfideranno Roma e Sassuolo. Le due squadre hanno cominciato bene la stagione, mostrando un ottimo gioco e idee chiare. Gli artefici senza dubbio sono Fonseca e De Zerbi che vorranno riscattare la nona giornata, persa rispettivamente contro Napoli (4-0) e Inter (0-3 al Mapei Stadium).

Il grande assente è Jordan Veretout, molto probabilmente a disposizione per la prossima giornata a Bologna. Davanti, sicuri del posto Pedro, Mkhitaryan e Dzeko mentre il difesa si presenta qualche problemino poiché Smalling continua a soffrire per il dolore al ginocchio e Kumbulla ha recuperato da poco dalla positività al Covid. A difendere la porta di Pau Lopez (o Mirante, il ballottaggio si risolverà all'ultimo) ci saranno Juan Jesus, Ibanez e Cristante.

Partita speciale per Lorenzo Pellegrini, vista la crescita nei due anni in Emilia con la casacca neroverde. Il classe 96' dovrà ritrovare la migliore condizione e, questo match, potrebbe rappresentare la sua svolta stagionale per riprendere le chiavi del centrocampo giallorosso. Secondo quanto riportano i colleghi del Corriere dello Sport, le scelte di Fonseca dovrebbero essere le seguenti: Pau Lopez, Ibanez, Cristante, Kumbulla, Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko. Appuntamento, dunque, all'Olimpico alle ore 15:00 per la decima giornata di Serie A.