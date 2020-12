Foggia-Palermo: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Palermo, che si affrontano alle 14 nel match valevole per la 14° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro. Questi i ventidue titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Vitali, Galeotafiore, Ndiaye, Dell'Agnello, Germinio, Raggio Garibaldi, Garofalo, Morrone, Aramini, Pompa, Tomassini, Balde. Allenatore: Marco Marchionni.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Broh, Odjer; Kanoute, Luperini, Floriano; Saraniti. A disposizione: Fallani, Doda, Palazzi, Martin, Silipo, Lancini, Valente, Peretti, Lucca, Rauti. Allenatore: Roberto Boscaglia.