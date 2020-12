SERIE C LIVE - Girone C: Foggia-Palermo, diretta testuale del match

Quattordicesima giornata di Serie C in questa domenica 6 dicembre. Per il Girone C diversi i match interessanti in programma: uno su tutti quello tra Foggia e Palermo.

Di fronte due squadre tra le sorprese di questo primo scorcio di campionato. I rossoneri, galvanizzati dalla vittoria in casa della Viterbese, vogliono proseguire la striscia positiva che va avanti ormai da tre turni. Stesso obiettivo per i rosanero che dopo un difficile avvio hanno trovato la giusta quadra, che ha permesso alla squadra di Boscaglia di risalire la classifica.

Potrete seguire, a partire dalle ore 14, la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-palermo/358664.html

Qui invece gli aggiornamenti in diretta di tutte le gare: https://foggia.iamcalcio.it/dirette.html