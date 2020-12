Il Foggia fa la voce grossa: allo ''Zaccheria'' battuto il Palermo 2-0

Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila per il Foggia, che supera allo ''Zaccheria'' il Palermo 2-0 nel big match della 14° giornata del Girone C di Lega Pro. Decidono le reti di D'Andrea e Rocca, entrambe siglate nel primo tempo.

CRONACA - Consueto 3-5-2 per Marchionni che in avanti recupera Curcio, al rientro dopo una giornata di squalifica, chiamato subito a far coppia con D'Andrea, scivola invece in panchina Dell'Agnello. A centrocampo spazio a Salvi, sostenuto ai lati da Vitale e Rocca, con Kalombo e Di Jenno sugli esterni. Assente Gentile dopo il brutto episodio accaduto in settimana. Dalla parte opposta Boscaglia conferma il 4-2-3-1 con Kanoute, Luperini e l'ex Floriano che agiscono sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che è Saraniti.

Ottima partenza dei rossoneri che si rendono subito pericolosi dopo appena quattro giri di lancette: spunto di D'Andrea che prende il tempo ai due centrali del Palermo Somma e Marconi, conclusione che però non inquadra lo specchio della porta. L'ottimo avvio della squadra di Marchionni è premiato al 17' con il gol del vantaggio: Vitale pesca in profondità D'Andrea che scatta sul filo del fuorigioco e al tu per tu con Pelagotti lo supera con un preciso diagonale. Il Palermo non ci sta e prova a replicare immediatamente: Saraniti mette in mezzo per Floriano che si coordina al volo, palla che si stampa incredibilmente sul palo. Al 36' il Foggia trova il raddoppio: altra grande ripartenza dei rossoneri, Vitale serve Rocca che si accentra e trafigge Pelagotti con un gran destro dal limite. I rosanero accusano il colpo e quattro minuti dopo rischiano di subire anche la terza rete: D'andrea mette al centro per l'accorrente Vitale che in spaccata sfiora il bersaglio. Si conclude con questa occasione la prima frazione di gioco.

Nella ripresa Boscaglia prova a cambiare qualcosa con l'obiettivo di riportare il match sui binari giusti: entrano Lucca, Palazzi e Rauti che rilevano rispettivamente Floriano, Broh ed Odjer. Al 68' brivido per la retroguardia rossonera: ripartenza del Palermo, Rauti da posizione favorevole calcia in porta, provvidenziale l'intervento di Anelli che sventa il pericolo. Dieci minuti più tardi Curcio scorge Pelagotti fuori dai pali e prova la conclusione dalla lunga distanza: palla che non inquadra lo specchio della porta. Marchionni richiama in panchina Curcio e Gavazzi per farli rifiatare, concedendo spazio a Dell'Agnello e Germinio, al rientro dopo lo stop. Al 91' occasionissima per Valente che scarta Fumagalli, ma è bravissimo Del Prete a dire di no al giocatore rosanero deviando in angolo. E' anche l'ultima emozione della partita: Foggia batte Palermo 2-0.

Con questo successo il Foggia sale a 21 punti, mentre il Palermo resta fermo a quota 16. Nel prossimo turno padroni di casa che recheranno visita al Monopoli, rosanero che invece riceveranno al ''Barbera'' la Casertana.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA