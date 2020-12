Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila per il Foggia, che supera allo ''Zaccheria'' il Palermo 2-0 nel big match della 14° giornata del Girone C di Lega Pro. Decidono le reti di D'Andrea e Rocca, entrambe siglate nel primo tempo. Chi è stato il miglior rossonero in campo? Votate!