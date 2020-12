Il Gladiator affonda la Nocerina: decide una rete per tempo

Vittoria fondamentale per il Gladiator di mister Clemente Santonastaso che, con una rete per tempo, supera la Nocerina con il punteggio di 2-0. La prima marcatura è stata messa a referto dal capitano Andrea di Pietro, bravo a trovare l'angolo giusto con un colpo di testa a superare l'estremo difensore rossonero e a portare i nerazzurri in vantaggio.

Nella ripresa il Gladiator spinge con il piede sull'acceleratore e con Marzano trova il gol che fissa il risultato e regala i tre punti fondamentali per la classifica.

Per i sammaritani è un successo importante ed ora sono al settimo posto in classifica a cinque punti di distacco dalla capolista. L'appetito vien mangiando e di sicuro il Gladiator vuole onorare al meglio la quarta serie nazionale.