Parma-Benevento 0-0: Strega al terzo risultato utile consecutivo

Il Benevento di Inzaghi scende in campo al “Tardini” reduce da due risultati positivi contro Fiorentina e Juventus; di fronte un Parma che arriva da una sconfitta patita sul campo della Roma e una vittoria sul Genoa nel posticipo dello scorso lunedì. Le due formazioni si affrontano per la prima volta nella loro storia.

I sanniti sono in emergenza viste le pesanti assenze di Caldirola, Maggio, Schiattarella, Viola e Iago Falque; Inzaghi registra i rientri di Dabo e Foulon. Anche i ducali di Liverani non se la passano bene e registrano le assenze di Laurini e Pezzella in difesa e Grassi e Kucka in mediana; al loro posto, il tecnico ex Lecce schiera Busi e Iacoponi sulle fasce difensive ed Hernani e Scozzarella in mezzo al campo. La direzione di gara è affidata al signor Sacchi della sezione di Macerata.

La prima frazione non offre spunti degni di nota da ambedue le parti e, senza nemmeno 1’ di recupero, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa è leggermente più movimentata del primo tempo ma i due portieri restano comunque inoperosi per la maggior parte del tempo. I giallorossi ci provano nei primi minuti con due tiri da fuori di Caprari ed Improta sui quali Sepe non ha grandi problemi. Al 70’ è Gervinho a portare scompiglio nella retroguardia giallorossa ma il suo cross rasoterra viene messo in corner da Ionita che anticipa Brunetta pronto a mettere in rete a porta vuota. Al 77’ e al 78’ il Benevento costruisce due palle pericolose. La prima con Letizia che, dalla destra, crossa sul secondo palo dove Improta prova a metterla di testa per l’accorrente Lapadula ma Sepe capisce tutto e blocca la sfera. La seconda ancora con l’attaccante ex Lecce il cui diagonale, però, si perde in rimessa laterale dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta. Dopo 4’ di recupero il Signor Sacchi decreta la fine delle ostilità: il Benevento inanella il terzo risultato utile consecutivo pareggiando per 0-0 sul campo del Parma.

IL TABELLINO