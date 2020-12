Grosseto-Novara 1-1, Schiavi dal dischetto salva una squadra apatica

Il Novara ottiene un punto sofferto giocando una partita a lungo indigeribile sul terreno del Grosseto, neo promossa che precede gli azzurri di tre punti in classifica. L'uno a uno finale è tutto sommato un risultato giusto per una gara che nessuna delle due squadre meritava di vincere. Gli azzurri giocano senza spina dorsale, senza nerbo né cattiveria. Per Marcolini ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria. Un'espulsione per parte nel finale.

Grosseto prudente, Novara al piccolo trotto L'esordio di gara vede gli azzurri in gestione della palla, con gli ospiti che lasciano fare cercando di trovare eventuali varchi per i propri contropiede, una delle armi migliori dei ragazzi di Magrini. Il primo tentativo, se così si può chiamare, è un colpo di testa debole ed impreciso al 12' di Zigoni appostato sul secondo palo sul primo angolo della contesa. A cavallo fra il quarto d'ora ed il 25' il Novara pare aumentare i giri del motore, chiude i maremmani nella propria trequarti ma non vanno oltre ad un bel tiro dopo stop e torsione volante di Panico al minuto 23.

Galligani punge, azzurri svuotati e imprecisi Dopo la mezz'ora si accende il Grosseto con Galligani che fra il 35' ed il 36' si rende pericoloso due volte da sinistra. Nella prima occasione va via in slalom e semina il panico prima di crossare con la difesa azzurra che si salva in affanno, pochi istanti dopo supera Sbraga e va al tiro, ribattuto dal corpo del ben appostato Migliorini. Nel finale di frazione gli ospiti gettano al vento due contropiedi in 3 contro due per errori di scelta o in fase di appoggio, facendo arrabbiare mister Marcolini in panchina.

Ci prova Schiavi, ma segna Galligani Il Novara sembra più volitivo, almeno nelle prime battute della ripresa. Basta un'azione fatta bene e costruita con raziocinio al 2' per portare Cagnano al cross per Schiavi, Nico a centro area e da posizione favorevole incorna fuori di poco sul secondo palo. Siamo al 7' quando il trainante Schiavi calcia dalla distanza, tiro deviato in angolo. All' 8' però arriva la doccia fredda. Galligani, nettamente il migliore dei suoi, punta l'incerto Lamanna partendo da sinistra e convergendo verso il centro. Fa partire un tiro rasoterra che, forse deviato dallo stesso Lamanna (fra i peggiori per tutto l'incontro), inganna Lanni e porta in vantaggio i suoi.

Azzurri vicini al k.o. Il Novara accusa il colpo e torna a tentennare anziché giocare a calcio. Al 15' ancora Galligani apre dal lato di Lamanna, il 2002 Sersanti chiama Lanni al grande intervento che mantiene in corsa gli azzurri. La gara si trascina stancamente, gli azzurri monomarcia non riescono ad accelerare e al 27' un pasticcio prima di Sbraga che lascia rimbalzare e poi di Migliorini che con una follia serve Cretella rischia di costare il 2-0. Il numero 4, dopo aver ricevuto da Migliorini, serve il solissimo Moscati che da pochi metri di testa spedisce clamorosamente a lato.

Rigore, doppio rosso e polemiche Il finale è convulso e succede di tutto. Al 34' da un metro Sbraga riesce a non centrare la porta sbucando sul secondo palo su una punizione da sinistra, divorando il pareggio. Un paio di minuti dopo su azione di calcio d'angolo da destra ci sono evidenti trattenute in area di rigore maremmana, l'arbitro lascia correre e sugli sviluppi Schiavi (ancora lui) si inventa un dribbling a destra e va giù guadagnando punizione. Nello stupore generale l'arbitro indica il dischetto e nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se si tratta di una topica fra arbitro ed assistente che hanno mal valutato la posizione di Nico sul fallo oppure se lo stesso guardialinee ha segnalato al sig. Kumara di Verona una delle trattenute precedenti in area. Fatto sta che al 37' l'arbitro decreta il penalty per gli azzurri e si sfiora la rissa, con qualche cartellino sventolato in area di rigore. Al 38' il migliore in campo, Nicolas Schiavi si incarica della battuta e realizza di precisione. Gli animi non sono sedati e al 40' dopo un contatto testa a testa l'arbitro espelle prima il grossetano Pedrini e poi lo stesso Schiavi, non si capisce bene reo di che cosa visto che ha subito il gesto di reazione. L'unica occasione di segnare capita però a Russo al 93' quando con una punizione da distanza siderale si inventa un tiro all'incrocio che obbliga Lanni alla parata in due tempi. Un punto per uno per due squadre che forse non ne meritavano alcuno. Per Marcolini ancora tanto lavoro da fare, specialmente su un atteggiamento ed una mancanza di grinta veramente da far cadere le braccia.

GROSSETO - NOVARA 1-1

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Polidori (31'st Kalaj), Gorelli, Ciolli, Campeol; Kraja (21'st Cretella), Fratini, Sersanti; Sicurella (21'st Pedrini); Galligani (43'st Vrdoljak), Moscati (31'st Russo). A disp: Antonino, Pierangioli, Boccardi, Simeoni, Manicone, Bertoli, Scaffidi. All. Magrini.

Novara (4-3-3): Lanni; Lamanna (32'st Natalucci), Sbraga, Migliorini, Cagnano; Schiavi, Firenze (17'st Cisco), Bianchi; Gonzalez (32'st Lanini), Zigoni, Panico (43'st Collodel). A disposizione: Desjardins, Bove, Pogliano, Bellich, Hrkac, Pagani, Tordini. All. Marcolini.

Arbitro: Sig. Kumara di Verona.

Note: Corner 3-2 per il Novara. Espulsi Pedrini (G) e Schiavi (N). Ammoniti Panico, Lamanna e Zigoni per il Novara, Kraja, Gorelli e Sersanti per il Grosseto.