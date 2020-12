Palermo, Boscaglia: "Regalato un tempo. Loro bravi a gestire la gara"

E' intervenuto in conferenza stampa Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, per commentare la sconfitta dei suoi contro il Foggia. Queste le sue parole:

''E' stata una partita compromessa nel primo tempo, sapevamo di incontrare una squadra in salute, molto aggressiva e che corre tanto. Abbiamo tenuto botta, ma non mi è piaciuto l'atteggiamento soprattutto sulle seconde palle. Abbiamo preso due gol in maniera assurda, le condizioni del campo di certo non hanno favorito il nostro gioco.

Non sono soddisfatto, era una partita diversa rispetto alle ultime partite giocate ma bisogna sapersi adattare alle varie situazioni. Dovevamo sicuramente essere più lucidi in alcune circostanze, loro sono stati bravi a gestire la gara. Voglio vedere una squadra che abia una mentalità aggressiva, lavoreremo soprattutto su questo aspetto''.