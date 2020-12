Parma. Liverani: "Avremmo dovuto essere più veloci e cattivi"

Mister Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky la partita pareggiata 0-0 contro il Benevento al "Tardini". Queste le parole del tecnico dei ducali:

"Oggi i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare. Sapevamo che il Benevento sarebbe venuto a giocare con 10 uomini dietro la linea della palla. Dovevamo essere più veloci sia nel giro palla che nelle conclusioni. Meglio nel primo tempo che nel secondo e alla fine ci siamo esposti alle loro ripartenze.

Karamoh ha fatto una gara ordinata ma poco pulita tecnicamente, pensavo Brunetta potesse darmi di più ma deve entrare ancora nei meccanismi del calcio italiano. Busi era alla terza partita dopo alcuni mesi.

Gervinho va messo in condizione, in una partita del genere, di essere trovato velocemente. Se per arrivare da lui dobbiamo fare 10 passaggi allora è difficile che si accenda. Dobbiamo capire velocemente contro chi giochiamo e regolarci di conseguenza".