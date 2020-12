Harakiri Potenza: da 2-0 al 45' al 2-3 al 94' Esulta la Viterbese

La classifica ora comincia a preoccupare seriamente. Eppure dopo i primi 45' sembrava tutto potesse volgere per il meglio. La doppietta di Cianci tra il 15' e il 40' aveva messo il Potenza nelle condizioni di uscire addirittura dalla zona della classifica. Ma sono bastati 11' nella ripresa alla Viterbese con il bis del difensore centrale Mbende di raggiungere la formazione rossoblu. Poi al quarto minuto di recupero accade quello che non ti aspetti con Simonelli che regala ai laziali l'insperato sorpasso e il ritorno al successo dopo 7 partite senza digiuno. Adesso la crisi è veramente aperta in casa Potenza che ormai non vince da 6 partite.

POTENZA 2

VITERBESE 3

POTENZA (3-4-3): Marcone, Zampa, Boldor, Di Somma; Viteritti (33' st Nigro), Coppola (21' st Volpe), Ricci; Compagnon (7' st Iuliano), Cianci, Di Livio. A disp.: Brescia, Sandri, Romei, Lauro, Iacullo, Fontana, Spedalieri, Lorusso. Allenatore: Capuano.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Bianchi (1' st Calì (45' st Falbo), Mbende, Markic, Baschirotto; Salandria, Bensaja, Bezziccheri (21' st Besea); Simonelli, Tounkara (10' pt Rossi), Urso. A disp.: Borsellini, Maraolo, De Santis, E. Mengi, Sibilia, Galardi, M. Menghi, Ferrani. Allenatore. Taurino.

ARBITRO: Virgilio di Trapani (Cavallina-Pascali).

RETI: 15' pt e 40' pt Cianci, 5' st e 11' st Mbende, 49' st Simonelli.

NOTE: Ammoniti: Zampa, Coppola, Di Livio e Ricci (P); Daga, Urso, Baschirotto, Salandria, Bezziccheri e Simonelli (V). Recupero: pt 3'; st 4'.