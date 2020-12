Foggia, Marchionni: "Gara non semplice. Vittoria dedicata a Gentile''

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, il tecnico del Foggia Marco Marchionni ha analizzato il successo dei suoi per 2-0 sul Palermo. Queste le sue parole:

''Vittoria dedicata a Gentile, che purtroppo in settimana ha subito in settimana uno spiacevole episodio. Ora è giusto che si prenda dei giorni per pensare, noi comunque lo aspettiamo perché è molto importante. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato, non era facile giocare su questo campo perché in questi giorni ha piovuto tanto, però la squadra anche su un terreno del genere ha giocato come sa. Bisogna fare un grande applauso ai ragazzi perché oggi sono scesi in campo con le giuste motivazioni e sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Non è stata la nostra miglior partita, perché io credo che la miglior prestazione, togliendo la fase offensiva, si sia vista a Teramo. Oggi è normale che vincendo con il Palermo tutto viene più in risalto, potevamo fare anche più gol. Bisogna lavorare e queste gare se non le chiudi, poi ci può essere l'episodio che cambia tutto, non abbiamo preso gol e questo è importante''.