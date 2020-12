Benevento. Inzaghi: "Non abbiamo subito nulla, grande prestazione"

E' molto soddisfatto Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, dopo il pareggio per 0-0 maturato dalla sua squadra sul campo del Parma. Queste le parole dell'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky nel post-partita:

"Sono molto contento perché prima della partita sapevamo che senza 7/8 giocatori sarebbe stata difficile contro un Parma importante che si salva facilmente da più anni. Venire qui senza subire un tiro in porta fa piacere. Avremmo potuto fare di più in fase offensiva ma va bene così. Sono felice soprattutto per i ragazzi che hanno visto ripagato il loro lavoro.

Ionita non è un vertice basso ma sapevo che potevo contare su di lui. Mi piace rimarcare Improta perché se consideriamo che qualche anno fa non giocava in B e oggi fa la mezzala con queste prestazioni c’è solo da lodarlo.

Il Parma ha grandi giocatori ed il fatto che Montipò non sia stato impegnato da la misura della nostra prestazione. Fisicamente stiamo bene e si è visto in campo. Spiace per l’occasione di Lapadula: voglio rivederla perché se Insigne era in mezzo avrebbe potuto passarla invece di tirare.

Probabilmente dopo lo Spezia ci sono state critiche eccessive. Tra l’anno scorso e quest’anno, quando su 46/47 partite ne perdi solo due o tre non meriti cattiverie. Ho cercato di capire tutti i miei calciatori e le loro caratteristiche e li ho messi in campo nel migliore dei modi. Ce la siamo giocata contro tutti gli avversari, abbiamo sempre fatto buone prestazioni tranne che con lo Spezia. Pensare che da Firenze ad oggi abbiamo preso solo un gol e fatto cinque punti è davvero bello".