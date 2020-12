Roma-Sassuolo 0-0, gol annullati a Mkhitaryan e Haraslin

Il Sassuolo impatta 0-0 sul campo della Roma in un pomeriggio ricco di emozioni. Il terreno di gioco nonostante la tantissima acqua piovuta sulla capitale tiene bene permettendo alle due squadre di scendere regolarmente in campo. De Zerbi sorprende tutti lanciando Djuricic come falso nove al posto dell'infortunato Caputo, mentre Fonseca ritrova dal 1' Dzeko.

Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa andando subito vicino al vantaggio con un tiro ad incrociare di Mkhitaryan fuori di poco. Alla mezz'ora è Pedro a sfiorare la rete con un tiro dal limite dell'area. La reazione neroverde è affidata ad un tiro di Djuricic su cui Mirante para in uscita bassa. A pochi minuti dal termine del primo tempo viene sventolato il cartellino rosso a Pedro per fallo su Maxime Lopez, l'arbitro Maresca allontana lo spagnolo per somma di ammonizioni. Allo scadere di tempo la Roma passa in vantaggio con Mkhitaryan, ma il direttore di gara annulla per un precedente fallo di Dzeko facendo infuriare tutta la panchina giallorossa.

La ripresa si apre ancora con i giallorossi avanti, al 49' Dzeko conclude a botta sicura ma Raspadori salva un gol praticamente già fatto. Lo stesso attaccante bosniaco sfiora nuovamente la rete dieci minuti dopo, questa volta è il palo a dirgli di no. Al minuto 75' il Sassuolo trova la rete con un gran tiro di Haraslin, ma anche questa volta l'arbitro annulla per un fuorigioco dell'attaccante neroverde. Nel finale i giallorossi cercano il forcing finale senza però trovare la rete, finisce cosi 0-0 una partita condizionata da tantissimi episodi. Il Sassuolo riesce a portare a casa un punto importante su un campo complicatissimo.