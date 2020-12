Pari tra Gelbison e Messina: non basta la doppietta di Uliano

La Gelbison torna a casa con un pareggio dalla trasferta di oggi a Messina. É finita 2 – 2 la partita disputata al Franco Scoglio con l’Acr Messina per il recupero della sesta giornata di Campionato.

I ragazzi di Mister Giuseppe Ferazzoli protagonisti in campo per buona parte della partita ha inviato sfumare la vittoria negli ultimi minuti di gioco.

Il primo tempo è iniziato con qualche minuto di ritardo per un problema all’impianto elettrico. Ma subito dopo il fischio di iniziò le prime azioni imputanti. A passare al 9′ di gioco, sul campo dell’Acr Messina, è la Gelbison: i rossoblù si guadagnano un rigore dopo un fallo di mano di Foggia. Capitan Uliano dagli undici metri, dopo la massima punizione comandata dal direttore di gara, supera Lai per l’uno a zero ospite. Il pari siciliano, complice una sfortunata deviazione rossoblù, si materializza però al 17′ con Bollino in rete per i locali su calcio piazzato. Al 32′ cilentani ancora avanti con la personale doppietta di capitan Uliano: il centrocampista, al rientro dopo la squalifica, dopo una triangolazione con Daywara, calcia dai 25 metri superando Lai, non perfetto nella circostanza. Al 40′ sale in cattedra D’Agostino, che mette i guantoni sulla conclusione di Sabatino salvando cosi il parziale. Prima di tornare negli spogliatoi, in pieno recupero, i padroni di casa restano in 10 per somma di ammonizioni inflitta a Foggia numero 9 dei siciliani.

L’Acr Messina, nonostante l’inferiorità numerica, in avvio di seconda frazione cerca di mettere in difficoltà la Gelbison. D’Agostino, al quinto, è chiamato all’intervento su Addessi, pericoloso al nono ma con il portiere dei cilentani sempre pronto alla chiusura. Il numero uno dei rossoblù è decisivo, in uscita, anche al 12′ su Bollino, chiuso proprio al momento della conclusione. Padroni di casa ancora pericolosi, al 21′, con il diagonale di Sabatino che spara a lato da fuori area. I cilentani però non ingranano e subiscono il gioco degli isolani che al 33′ ristabiliscono la parità con Addessi, bravo a mettere infondo al sacco l’assist di Aliperta. Gli ultimi minuti regalano solo un’occasione per gli ospiti, chiusa però in angolo. Acr Messina e Gelbison pareggiano cosi per 2-2.

Tabellino

Acr Messina-Gelbison 2-2

Acr Messina Lai; Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè; Vacca (1′ st Addessi), Aliperta, Cristiani (39′ st Saindou); Bollino (24′ st Arcidiacono), Foggia, Cretella (26′ st Crisci). Allenatore: Raffaele Novelli. A disposizione: Manno, Bellopede, Izzo, Mazzone, Boskovic.

Gelbison: D’Agostino; Defoglio, Montuori, D’Orsi, De Gregorio, Dayawa (26′ st Coiro); Graziani (14′ st Romano), Maiorano (33′ st Cangemi), Uliano; Figliola (24′ st Pipolo), Coulibaly (40′ pt Gagliardi). Allenatore: Giuseppe Ferazzoli. A disposizione: Fortunato, Tedesco, Tagliamonte, Stancarone.

Marcatori: 9’ pt (rig.) e 32′ pt Uliano (G), 17’ pt Bollino, 33′ st Addessi

Arbitro: Marco Sicurello di Seregno (Andrea Barcherini – Elia Tini)

Ammoniti: Foggia , De Gregorio, Coulibaly, Figlioli, Montuori, D’Orsi

Espulsi: 46′ pt Foggia

Ufficio stampa Asd Gelbison