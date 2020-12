Roma-Sassuolo, termina in parità: due goal annullati e due espulsioni

Termina in parità la sfida all'Olimpico tra Roma e Sassuolo. Un risultato che lascia l'amaro in bocca per entrambe e nonostante non ci siano stati goal, non sono mancate di certo le emozioni. I giallorossi hanno dovuto giocare tutto il secondo tempo in dieci per l'espulsione di Pedro a cinque minuti dal termine della prima frazione. Un finale di primo tempo concitato, prima per il doppio giallo all'ex Chelsea, poi l'espulsione di Fonseca e il goal annullato a Mkhitaryan.

La ripresa inizia con le due squadre alla ricerca del vantaggio, al 73' la mossa che cambia il canovaccio: dentro Junior Traore e Haraslin e proprio i due fanno la differenza due minuti più tardi, con assist del primo e splendido goal dello slovacco. L'arbitro, anche questa volta, ferma tutto e annulla. Al 78' si scuote la Roma con Dzeko, ma Pegolo è attento e manda la sfera sul fondo concedendo un corner. Al 82' un altro episodio da valutare: Spinazzola - migliore in campo per i giallorossi - entra in area colpisce Ayhan, il Var analizza tutto ma indica che si può continuare. Pellegrini si fa male, al suo posto entra Diawara ma siamo ormai al tramonto della sfida: reti bianche, due goal annullati e due espulsioni. Uno 0-0 ricco di colpi di scena e carico di polemica finale. Nel post partita Paulo Fonseca dichiara: "L'arbitro ha condizionato il match, doveva arbitrare con più equilibrio. Gli episodi parlano da soli, solitamente non parlo dell'arbitraggio ma in questo caso è palese".

Inoltre, il tecnico portoghese sottolinea: "Sono comunque soddisfatto e orgoglioso di questi ragazzi, che in dieci contro undici abbiamo chiuso gli spazi continuando a giocare la nostra partita contro un avversario in forma". Sulle condizioni di Edin Dzeko: "Ha bisogno di migliorare fisicamente, ma devo dire che ha fatto un lavoro fantastico per la squadra".