Alessandro D'Antoni giocherà nella Folgore Caratese

L'attaccante torinese Alessandro D’Antoni ha firmato il contratto con la Folgore Caratese.

Giocatore giramondo che ha toccato tantissime società nella sua ormai ultradecennale carriera, D’Antoni (classe 1988) nella prima tranche di stagione ha indossato la casacca del Casale, sempre nel girone A di Serie D, con il quale ha giocato 4 partite nella parte iniziale dell'annata, senza tuttavia trovare la via della rete.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, D'Antoni è poi approdato in Serie C giocando in diversi club soprattutto tra Emilia-Romagna e Toscana, toccando realtà importanti come Giulianova, Figline, Esperia Viareggio, San Marino, Borgo a Buggiano e Santarcangelo. Chiusa la stagione riminese, l'approdo in Serie D con la Maceratese prima del ritorno verso il natio Piemonte dove la punta ha militato in squadre del calibro di Chieri, Cuneo e Bra, oltre a varcare il Ticino per recarsi nella vicina Lombardia in casa Pro Sesto e toccare il Veneto giocando per il Vigasio.