Solidarietà di Ghirelli a Caiata sull'aggressione subita nel post-gara

E' stata una domenica turbolenta per il presidente del Potenza Salvatore Caiata. Il numero uno rossoblu è stato aggredito da un gruppo di tifosi che lo hanno insultato e lanciato oggetti alla sua auto. A evitare che la situazione degenerasse ci hanno pensato le Forze delle Ordine che hanno allontanato i soggetti e poco dopo Caiata ha annunciato l'intenzione di lasciare: "Quello che è successo in campo è una vergogna, mi assumo la responsabilità di quello che sta accadendo. Oggi vincono tutti quelli che volevano distruggere, non esiste essere aggrediti dopo quello che abbiamo fatto e la serietà che abbiamo sempre messo. Chiunque può venire a prendere il mio posto, metto la società a disposizione, venite a prenderla. Mi hanno dato del buffone e dell’esibizionista, aggredito la mia macchina. La mia esperienza finisce qua". Solidarietà dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sull’aggressione al presidente del Potenza: “Bisogna smettere di pensare che sia tollerabile un gesto di violenza. Ancora una volta devo rimarcare un fatto del genere. Sono vicino a Salvatore Caiata. Non ci sarebbe calcio senza di lui a Potenza e non ci sarebbe stato ai livelli alti di questi anni. Che altro si vuole da lui? E, in ogni caso, chi commette atti di violenza è un delinquente, senza se e senza ma”.