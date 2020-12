L'AIAS Basilicata vicina al presidente Caiata per gli episodi avvenuti

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport Basilicata per il tramite del suo Coordinatore Luis Vizzino manifesta la più totale ed incondizionata solidarietà al Presidente Caiata per gli incresciosi episodi di violenza verificatisi dopo la gara Potenza-Viterbese. Ogni forma di violenza si pone in perfetta antitesi ai valori fondamentali dello sport e pertanto necessita di essere condannata con fermezza e grande senso di responsabilità.

