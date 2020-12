Benevento. La gestione della gara ora è una certezza per Inzaghi

Il Benevento ha imparato a gestire le partite: questo è il dato più incoraggiante e significativo che scaturisce dopo lo 0-0 di ieri al "Tardini" contro il Parma.

La squadra di Pippo Inzaghi ha saputo gestire un match nel quale, viste anche le numerose assenze, non era al meglio della condizione e lo ha fatto senza subire pericoli da parte degli avversari. L'attacco del Parma può vantare elementi del calibro di Gervinho, al quale non è stato consentito mai di involarsi con uno dei suoi proverbiali scatti, Cornelius e Inglese, che fanno della fisicità la loro arma migliore: nessuno degli elementi citati ha mai impensierito Montipò che ha portato a casa un ottimo "clean sheet", il terzo stagionale, il secondo in trasferta dopo quello di Firenze.

L'assenza di Caldirola non è di quelle facili da sopperire ma se lo spirito sarà quello visto in Emilia allora i tifosi della Strega potranno dormire sonni tranquilli e poi, con il calciomercato ormai alle porte, potrebbe arrivare qualcuno a rimpinguare il numero di centrali difensivi.

Proprio le assenze sono un piccolo rebus in casa giallorossa: non è ancora ben chiara quale sia la motivazione che tiene ancora Viola fuori dai giochi, così come non appare chiarissimo il motivo dell'assenza di Iago Falque. In specie con il numero 10 calabrese la gestione del suo infortunio poteva sicuramente essere migliore.

La "coperta" della rosa affidata a Pippo Inzaghi è leggermente corta ma già da questa settimana alcuni elementi si riaggregheranno al gruppo e quindi nel match di venerdì sera al "Mapei Stadium", contro il Sassuolo dell'ex mister De Zerbi, il numero di calciatori a disposizione dovrebbe essere superiore a quello sbarcato ieri al "Tardini". Il solo recupero di Schiattarella, al rientro dopo la squalifica, è sufficiente a rimettere le cose a posto nella zona nevralgica del campo dando anche maggiori alternative sulla trequarti.