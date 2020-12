Picerno, il dg Greco: "Ribadiamo vicinanza e solidarietà a Caiata"

La società del Picerno, tramite le parole del direttore generale Vincenzo Greco, ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti del presidente del Potenza, Salvatore Caiata, e della società rossoblu, in riferimento all'aggressione subita ieri all'uscita dello stadio “Viviani”. "Nel ribadire la vicinanza e la solidarietà al presidente Caiata ed a tutta la società - ha sottolineato il direttore generale Vincenzo Greco - condanniamo fermamente ogni tipo di violenza, sia verbale che fisica, sottolineando che tali episodi sono solo dannosi per lo sport e per chi si impegna in prima persona".

Ufficio Stampa Az Picerno