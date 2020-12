Taranto, cercarsi bomber: Iadaresta e Cannavò in cima alla lista

Comincia una settimana importante per il Taranto, infatti, domenica prossima la compagine di Giuseppe Laterza è di scena allo stadio Stefano Vicino di Gravina. I rossoblù avranno l'arduo compito di mantenere il buon rullino di marcia messo in mostra in questo inizio di stagione. L'obiettivo sarà quello di restare a lungo nelle zone alte della classifica e giocarsi le proprie carte per la promozione. La stagione è ancora lunga ma, lo spirito di gruppo e la consapevolezza nei propri mezzi, sono i fattori chiave per continuare a far bene.

Il primo step è stato superato con pieni voti: creare coesione di gruppo. Adesso, bisognerà acquisire maggiore cinismo e restare concentrati in tutti i 90' minuti, poiché il pareggio contro una grande come il Casarano è arrivato da una disattenzione finale e questo certamente dispiace considerando che, i rossoblù hanno ben figurato meritando di portare a casa i tre punti. Alla vigilia della trasferta salentina, chiunque avrebbe firmato per un pari ma, visto l'andamento del match, alla fine resta l'amaro in bocca. Tuttavia, il risultato al Capozza, la vittoria interna di misura contro il Brindisi, le ottime prove contro Picerno e Bitonto, fanno ben sperare. Intanto, continua la caccia al prossimo bomber. Francesco Montervino, direttore sportivo, ha messo nel mirino l'esperto centravanti Pasquale Iadaresta.

Tuttavia, secondo quanto hanno riportato i colleghi di MondoRossoblù.it, Antonio Cannavò, 28enne del Licata, è un calciatore che ha maturato un'importante esperienza tra Eccellenza e Serie D e, dunque, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per i Delfini. Sul fronte uscite, Lagzir e Stracqualursi non convincono e di conseguenza hanno le valigie in mano. Grandi manovre in riva allo ionio, tra campo e mercato in attesa della sfida contro il Gravina.