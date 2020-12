Lazio, Reina attende il Club Bruges: "Sapore di finale"

"Sapore di finale", si è espresso in questo modo Pepe Reina alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Club Bruges, match determinante per il passaggio del turno di Champions League. Essere consapevoli dei propri mezzi affrontando la gara con la giusta pressione, sarà il fattore chiave per i biancocelesti. La vittoria contro lo Spezia ha dato una carica di energia alla squadra che, dopo due trasferte, potrà ritornare a calcare il terreno dello stadio di casa, mettendo una pietra importante sul passaggio agli ottavi, risultato atteso dal tecnico e da tutti i tifosi capitolini.

Reina, esperto portiere ex Napoli e Liverpool, la musichetta della Champions l'ha sentita tantissime volte e, dunque, sa cosa significa affrontare determinate sfide con il giusto piglio, senza farsi prendere troppo dall'emozione e dalla paura di sbagliare. Sarà determinante l'atteggiamento classico che la Lazio ha saputo sempre mostrare, tranquillo e graffiante quanto basta. Dopo lo svantaggio in Germania contro il Borussia Dortmund, la squadra non ha mollato la presa, al contrario ha saputo attendere l'occasione giusta per trovare il pari, spingendosi in avanti per trovare addirittura la rete del sorpasso. La vittoria in casa contro i gialloneri, i pareggi esterni contro lo Zenit e il Bruges sono arrivati in un momento complicato sotto il piano delle assenze, ma la squadra ha saputo uscire il meglio di sé portando a casa punti preziosi che, a questo punto, ad una giornata dal termine, fanno la differenza. "La squadra è consapevole della propria forza. E' una partita con il sapore di una finale. Dobbiamo conservare il senso di divertimento e mettere in atto il lavoro svolto negli allenamenti scorsi", sono state le parole del portiere spagnolo.

Inoltre, sempre Reina aggiunge: "Il Bruges è una squadra che palleggia molto e sa farti male, serve dunque un bagno di umiltà". Quest'ultima affermazione mette sugli attenti una squadra che non dovrà entrare in campo pensando di aver già vinto perché alla squadra belga non resta altro che vincere a domicilio la sfida per sognare in grande. Non sarà una passeggiata, mancherà l'ultimo sprint per raggiungere finalmente la fase ad eliminazione diretta della competizione, traguardo che consacrerebbe la Lazio tra le grandi d'Europa.