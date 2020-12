Cittanova, Crucitti: "Voglia di tornare in campo"

Ripresa la preparazione in casa Cittanovese in vista della ripresa del campionato di serie D, nuovamente riprogrammata a domenica 13 dicembre.

In casa giallorossa parla, tramite il portale del club, il capitano Totò Crucitti:

Antonio, finalmente entriamo nella settimana “tipo”.

«Si, finalmente torniamo a pensare al campionato. Allenarsi senza l’appuntamento della domenica non è facile, specialmente sul piano mentale. Il Cittanova ha voglia di riprendere e dimostrare il proprio valore. Torneremo più forti e motivati di prima, per dare continuità ad un progetto importante».

Mister Infantino non ha mai voluto abbassare l’intensità degli allenamenti.

«Le settimane si organizzano pensando alla domenica. Quando ti manca l’obiettivo principale rischi qualcosa sia in termini di concentrazione e, di conseguenza, anche di tenuta fisica. Il tecnico, con lo staff, ci ha aiutati a mantenere alta l’asticella delle motivazioni. Ci siamo allenati alla grande e di questo siamo molto soddisfatti. Per noi ora diventa fondamentale dare continuità al percorso iniziato. Vogliamo riprendere a vincere».

Domenica sarai a disposizione?

«Ho iniziato bene, poi un infortunio che mi ha tormentato per qualche settimana. Sono cose che fanno parte del calcio e che vanno affrontate con la giusta mentalità. Sto lavorando per essere pronto al ritorno in campo. Sono molto fiducioso».