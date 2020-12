San Luca, Cozza: "Siamo la mina vagante. Ma il campo..."

Ciccio Cozza, tecnico del San Luca, ha parlato ai microfoni di Gazzetta del Sud e ha fatto il punto in vista della ripresa del torneo di serie D:

"La squadra sta bene, non inciderà il fatto di avere avuto tanti calciatori positivi. Il nostro problema è il campo sul quale ci alleniamo, stiamo lavorando su un terreno a otto e per questo siamo in difficoltà: se non avremo un terreno con le misure regolamentari, rischiamo di non poter ripertere quanto fatto sino ad ora in campionato".

Sul ruolo della sua squadra nel torneo di D: "Ho detto più volte che possiamo essere la mina vagante del campionato. Possiamo battere chiunque o perdere contro chiunque: possiamo essere la sorpresa del campionato e giocarcela sino alla fine con le big del torneo".

Bargas ha salutato la squadra, il San Luca deve intervenire sul mercato: "E' una perdita molto importante, ma chi lo sostituirà farà altrettanto bene. Chiaramente ci serve un'altra pedina nel reparto avanzato, perché siamo in pochi. Ma c'è tempo, abbiamo il tempo di valutare per non sbagliare".