Portici, infermeria piena: quattro calciatori ai box

Antonio Illuminato, centrocampista classe 2000, ha riportato un trauma facciale con sub-lussazione mandibolare a seguito di uno scontro di gioco rimediato nell’ultimo match contro il Gravina al San Ciro. L’infortunio, che lo aveva costretto al cambio anticipato, sarà rivalutato nei prossimi dieci giorni.

Da valutare, invece, i tempi di recupero per Nicolas Grieco, l’altro centrocampista porticese che era uscito a metà della prima frazione per un problema alla coscia: per Grieco sospetta lesione al retto del quadricipite femorale, in attesa di ulteriori accertamenti del nostro staff medico.

Lesione al legamento alare è la diagnosi di Antonio Vitiello, l’esterno classe 2003 assente nell’ultimo match contro il Gravina per il problema al ginocchio destro. Vitiello tornerà a disposizione dell’allenatore Mimmo Panico tra due settimane ma ha già cominciato il percorso riabilitativo.

Per Alessio Esposito, centrocampista classe 2001, una sub-lussazione al gomito destro che lo vedrà tornare in campo tra qualche giorno.