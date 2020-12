Potenza, Caiata: "Salverò la squadra ad ogni costo ma poi saluterò"

Dopo gli episodi avvenuti nel post-gara contro la Viterbese, il presidente del Potenza Salvatore Caiata è intervenuto alla trasmissione de "Il Calcio del Lunedì" a cura di Radio Carina. Al termine del campionato il numero uno rossoblu ha lasciato intendere di voler lasciare il club con queste parole: "La piazza non è matura per capire determinate cose e soprattutto molti tifosi non hanno capito che non si può sempre vincere. Abbiamo provato a lanciare questo progetto giovane Potenza 2.0. solo perché tantissimi ma veramente tanti tifosi ci avevano chiesto in estate di non mollare ed andare avanti ma adesso basta perché è diventato un gioco al massacro e questo che sto dicendo c'entra poco con quanto accaduto ieri sera (domenica, ndr). L'episodio increscioso che mi ha riguardato invece mi ha dato solo la conferma che non è più il caso di continuare. Porterò la barca in porto e salverò il Potenza ad ogni costo ma poi saluterò".