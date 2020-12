Ufficiale: la Serie C è anche su Sky

Con un comunicato ufficiale, Sky ha reso noto di aver aderito all’offerta al mercato pubblicata dalla Lega Pro per l’acquisizione di diritti di trasmissione non esclusivi in modalità pay-per-view di una selezione di partite del campionato di Serie C, tra regular season, play off, play out e Supercoppa. Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata di Serie C in diretta pay-per-view su Sky Primafila, confermando ancora una volta la grande attenzione rivolta al calcio italiano e alle sue tifoserie.

Da domani, mercoledì 9 dicembre, sarà quindi possibile acquistare su Sky Primafila i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita. Sky racconterà con le voci inconfondibili dei suoi telecronisti le sfide delle squadre dei tre Gironi, coprendo tante piazze storiche. Ogni weekend il campionato di Serie C sarà un mix di gol ed emozioni da vivere anche su Sky.

Si comincia con le prime tre partite in programma alle ore 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253).