Lazio-Club Brugge, le formazioni ufficiali: in attacco Immobile-Correa

Lazio e Club Brugge si sfidano per il passaggio del proprio girone, alle ore 18.55 nel teatro dell'Olimpico. Partita speciale per Pepe Reina, alla sua 176° presenza in una competizione Uefa. Infatti, nella classifica all-time, lo spagnolo è terzo dietro a Cristiano Ronaldo (181) e Iker Casillas (188). Ecco, le formazioni ufficiali e le scelte da parte di Simone Inzaghi e Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet, Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta, Diatta, De Ketelaere, Lang