Da domani Sky sbarca in serie C. Tra le tre gare del sabato scelte dall'emittente, c'è Juve Stabia-Potenza in programma alle 17.30. Sarà possibile seguire in modalità pay per view su Sky Primafila al prezzo di 4,99 euro per la visione del singolo evento.

Le altre due partite scelte sono Imolese-Vis Pesaro e Pro Vercelli-AlbinoLeffe entrambe alle ore 15.