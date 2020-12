Piacenza-Novara, Marcolini ne convoca 24

Sono 24 i giocatori convocati da Marcolini per il recupero odierno che vedrà il Novara fare visita al Piacenza.

Ancora out per il covid Buzzegoli, centrocampo spuntato per l'assenza per squalifica di Schiavi dopo il cartellino rosso rimediato domenica a Grosseto.

Portieri: 31 Desjardins, 2 Lanni, 1 Spada

Difensori: 25 Bellich, 5 Bove, 3 Cagnano, 33 Colombini, 20 Lamanna, 14 Migliorini, 16 Natalucci, 21 Pagani, 6 Pogliano, 4 Sbraga

Centrocampisti: 23 Bianchi, 15 Collodel, 7 Firenze, 28 Hrkac, 37 Ivanov

Attaccanti: 26 Cisco, 19 Gonzalez, 9 Lanini, 11 Panico, 32 Tordini, 17 Zigoni