Spunta un nuovo nome per l'attacco del Picerno. E' Simone D'Anna, finora 10 presenze in Lega Pro con il Lecco, che è entrato nel mirino della società melandrina. Però sulla seconda punta di Squinzano c'è anche il Bitonto, che vuole riportarlo in Puglia. In carriera il talentuoso attaccante pugliese ha vestito le maglie di Casarano, Monopoli, Gravina e Altamura.