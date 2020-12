Gelbison: tesserato un difensore ex Agropoli e Savoia

Colpo di mercato per la Gelbison: Raimondo Bonfini, difensore centrale classe '98, è il nuovo arrivato in casa rossoblù. Questa mattina la firma e la stretta di mano per sancire l’accordo raggiunto con la Gelbison. Un’altra presenza di spessore per rafforzare la rosa di Mister Giuseppe Ferazzoli.

Bonfini arriva dal Rotonda Calcio dove ha iniziato la stagione calcistica. Il difensore centrale campano è cresciuto nella Primavera del Perugia ed ha collezionato oltre 80 presenze in Serie D, con le maglie di del Savoia, Arezzo, Sansepolcro, Agropoli e Troina. L’ingaggio di Bonfini arriva alla vigilia della ripresa del campionato.

Il presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio sono attenti e vigili sul mercato per eventuali nuovi innesti. Dopo le due giornate di recupero, domenica allo Stadio Morra di Vallo arriva il Biancavilla.