Piacenza-Novara 3-3, gli azzurri non sanno più vincere

Non basta al Novara di Marcolini passare in vantaggio tre volte a Piacenza, gli azzurri tornano a casa con l’ennesimo pareggio e sotto la nuovo gestione la vittoria non è ancora arrivata. Preoccupa la fragilità di una formazione che cambia continuamente modulo e che sembra sempre sul punto di prendere gol contro qualsiasi avversaria; se non bastano tre reti in trasferta per portare a casa il bottino pieno Marcolini deve preoccuparsi e provare a centrare il successo almeno domenica in casa della Pergolettese.

Il Novara passa, il Piacenza risponde, il primo tempo finisce pari Match molto fisico fin dalle prime battute su un campo pesante che non facilita il gioco di entrambe le formazioni, gli errori sono dietro l’angolo e da uno di questi il Piacenza va vicino al vantaggio al 22’, Maritato non approfitta del passaggio indietro errato di Cagnano; al 24’ cross pericoloso di Cisco, libera Libertazzi, al 27’ il Novara passa in vantaggio grazie a un contropiede, Panico serve Collodel che indisturbato mette nella porta sguarnita. Il Piacenza alla mezzora potrebbe pareggiare, il colpo di testa di Maio centra la traversa con Lanni che sembrava sorpreso dalla traiettoria; il match diventa nervosi con tanti cartellini gialli da parte del signor Calzavara, prima dell’intervallo i padroni di casa trovano il pari con Maritato che lasciato libero in area dalla difesa azzurra trova il colpo di testa vincente.

Emozioni, giusto il punto a testa Primi dieci minuti della ripresa di studio, Manzo fa tre cambi ma è il Novara ad andare vicino al vantaggio con Panico che centra un clamoroso palo da oltre trenta metri, al 61’Bianchi serve con un preciso cross Zigoni che di testa non può sbagliare, due a uno per gli ospiti; il Piacenza pareggia per la seconda volta al 67’, tante colpe del Novara che lascia che lascia crossare Babbi per Maio che batte Lanni. Il match non è per palati fini ma riserva tante emozioni, al 76’ Panico fa tris su rigore, penalty concesso per un fallo su Cisco nettissimo, non fanno a tempo ad esultare gli azzurri che sull’azione successiva Pedone appena entrato pareggia i conti per l’ultima volta, non basta un tentativo di Natalucci ben parato da Libertazzi al Novara che incassa un punto amaro.

PIACENZA-NOVARA 3-3

Marcatori: 27’Collodel (N), 42’Maritato (P), 16’st Zigoni (N), 22’st Maio (P), 31’st Panico (N) su rigore, 32’st Pedone (P).

Piacenza: Libertazzi, Bruzzone, Maio (28’st Pedone), Palma (7’st Babbi), Flores Heatley, Battistini, Corbari, Maritato (7’st Gonzi), Galazzi (46’st Losa), Visconti (7’st Miceli), Simonetti. All. Manzo

Novara: Lanni, Cagnano (20’st Bellich), Bove, Panico, Migliorini, Collodel, Natalucci, Zigoni, Bianchi, Cisco (45’st Pagani), Hrkac (28’st Gonzalez). All. Marcolini

Arbitro: Calzavara di Varese.